Piano e Archi sorvegliati speciali | Alla guida con patente e revisione scadute: sanzionate tre persone

ANCONA- Piano, Archi e stazione sorvegliati speciali. Ieri, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto, d’intesa con il Prefetto Ordine, il servizio ad “Alto Impatto”, con il dispiego degli uomini della Polizia di Stato, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia. Sono state oltre 60 le persone identificate, di cui oltre 20 i soggetti gravati da precedenti. Diversi gli esercizi commerciali controllati, mentre i veicoli fermati nei 3 posti di controllo dislocati in alcune zone strategiche della città, sono stati 20. Sono state elevate sanzioni per violazione al Codice della Strada.

In particolare, in piazza Ugo Bassi i poliziotti hanno controllato un giovane alla guida di uno scooter. Il mezzo è risultato privo di copertura assicurativa e con la revisione scaduta, mentre il conducente, un 35enne italiano, circolava senza patente. Oltre alla sanzione, è scattato il fermo e il sequestro amministrativo del mezzo. Nei pressi di via Flaminia, invece, un 25enne straniero alla guida di un’auto è stato trovato con patente e revisioni scadute. Il giovane è stato sanzionato. Multa anche per un 45enne italiano fermato nei pressi di via della Montagnola, alla guida con la patente scaduta. Infine, è stato rintracciato un cittadino di origine kosovara di circa 28 anni, con denunce e precedenti a suo carico, in quanto sprovvisto della documentazione relativa alla sua presenza nel territorio dello Stato.