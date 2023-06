L'anziana vicina non risponde, si preoccupa e chiama la Polizia. Era andata al mercato

ANCONA- Non vede uscire la signora anziana da giorni, vicino preoccupato chiama la Polizia. Gli agenti si sono portati in via Cialdini e, riscontrato che la 84enne non rispondeva, hanno deciso con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, di rompere la finestra per entrare in casa e assicurarsi delle condizioni di salute della donna. Una volta all’interno, non hanno trovato nessuno. I poliziotti, dopo aver cercato l’anziana nei pressi dell’abitazione, si sono allontanati. Tornati verso le 12:00 hanno trovato l’84enne di ritorno dal mercato. La signora ha riferito che, per evitare il caldo, in questo periodo preferisce uscire al mattino presto e rientrare verso le 11.30 senza talvolta incontrare i vicini. I poliziotti hanno ringraziato il vicino, mentre l’anziana ha mostrato apprezzamento per la preoccupazione dei condomini. «La tutela delle persone anziane è un dovere civico a cui tutti siamo tenuti» commenta il Questore Capocasa.