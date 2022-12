Passeggia in piena notte spingendo un carrello della spesa: "Voglio andare a Tirana"

Nel corso della settimana sono stati diversi gli interventi della Squadra Volanti in merito al soccorso di persone anziane o indigenti.

Nella notte, lungo la via Flaminia, gli agenti hanno soccorso un’anziana signora che si aggirava in stato confusionale, evidentemente spaesata, intenta a spingere un carrello della spesa. La donna, ottantenne di origine albanese, alternando fasi di nervosismo e apparente calma, farneticava sul fatto di dover raggiungere la biglietteria del porto per imbarcarsi con destinazione Tirana, facendo capire di essere affetta da diabete e da asma. I poliziotti hanno allertato il personale sanitario affinché fossero prestate le prime cure alla donna effattuando nel frattempo i dovuti controlli di polizia da cui non è emersa alcuna segnalazione. I sanitari, giunti sul posto, hanno deciso di trasportare l’anziana presso l’ospedale di Torrette per ulteriori accertamenti.