Lite al semaforo, aggressione-choc in strada: picchiatori in fuga su un'Audi

Picchiato a sangue in strada per una lite al semaforo. E’ successo ieri pomeriggio attorno alle 15,30 in via Giordano Bruno, all’incrocio con via Scrima. A riportarlo è il Corriere Adriatico.

Secondo quanto riferito da un testimone, un 55enne sarebbe stato aggredito da due ragazzi perché avrebbe reagito con un gesto di stizza ad una provocazione quando è scattato il rosso. Il giovane e l’amico che era con lui sarebbero scesi da un’Audi A3 per dirgliene quattro. La situazione è rapidamente degenerata. L’uomo sarebbe stato scaraventato a terra e preso a calci e pugni sotto gli occhi di altri automobilisti. Era una maschera di sangue all’arrivo dei soccorritori, chiamati da un passante che ha visto i due giovani risalire in auto e scappare a tutta velocità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tuttavia, la fuga sarebbe stata immortalata dalle telecamere di un negozio, prontamente acquisite dalla polizia, intervenuta con le Volanti insieme al 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale Torrette con il naso fratturato e contusioni varie. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dell’aggressione-choc.