Femminicidio scuote le Marche, Anastasia aveva soltanto 23 anni: «Non lasciamo sole le donne vittime di violenza»

FANO - Il terribile episodio di femminicidio ha scosso la comunità fanese che da marzo scorso aveva accolto Anastasia Alashri, suo marito e il loro bimbo di 3 anni. A testimoniarlo anche le parole del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci: «Una battaglia su cui non possiamo abbassare la guardia - ha detto il primo cittadino -. Più servizi e tutele. Non lasciamo sole le donne vittime di violenza». La giovane mamma, insieme al marito e il loro figlio, erano arrivati dall’Ucraina a marzo per sfuggire agli orrori della guerra. Ma una volta in Italia, per Anastasia è cominciato un nuovo periodo di sofferenza. Quello dovuto ai continui litigi col marito, un pasticciere egiziano. Fino a culminare con l’uccisione della 23enne con tre coltellate.

Il ritrovamento

Da tempo la donna, dopo la separazione dal marito, viveva a casa di un amico. Nella mattinata di ieri (13 novembre) aveva deciso di fare rientro nella vecchia abitazione per recuperare alcuni oggetti personali. Ma una volta entrata in casa ha trovato l’ex marito ad aspettarla, e probabilmente ne è scaturita un ennesimo litigio. Da quel momento di Anastasia si sono perse completamente le tracce e a dare l’allarme è stato proprio l’amico con cui conviveva non vedendola tornare. Subito le indagini dei carabinieri si sono rivolte sull’ex marito che già lo scorso 11 novembre era stato denunciato dalla ex moglie per vessazioni subite. Il pasticciere è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna e gli inquirenti ipotizzano che si stesse dando alla fuga dall’Italia. Una volta braccato è stato lui stesso a fornire i dettagli per il ritrovamento del corpo della giovane mamma. Il corpo, trafitto da tre coltellate, è stato rinvenuto nelle campagne di Villa Giulia, vicino Fano. Per l’ex marito sono immediatamente scattate le manette ai polsi.