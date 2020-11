Innovazione digitale, l'Anagrafe di Falconara entra nel sistema nazionale Anpr

Il prossimo 10 novembre anche il Comune di Falconara Marittima entrerà nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), la banca dati unificata dove sono registrati tutti cittadini residenti in Italia ed i cittadini residenti all’estero iscritti all’AIRE. L’importante traguardo è stato raggiunto al termine del lavoro di bonifica dei dati anagrafici e di innovazione tecnologica svolto dagli uffici Servizi Demografici e Sistemi Informatici comunali

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insieme agli oltre 8mila Comuni italiani anche Falconara Marittima contribuisce dunque al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione del nostro Paese. I vantaggi per i cittadini saranno immediati: si potranno ottenere le certificazioni in qualsiasi Comune, non solo quello di residenza, sarà semplificata la procedura di cambio di residenza e le comunicazioni relative ad ogni operazione anagrafica saranno trasmesse a tutti gli enti ed ai gestori di pubblici servizi in tempo reale. L’attività necessaria al raggiungimento dell’obiettivo finora è stata svolta dal personale avendo cura di non arrecare disagio ai cittadini; tuttavia, per il completamento delle ultime operazioni sarà necessaria la chiusura al pubblico degli uffici nella mattinata del 13 novembre 2020. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali di Stato Civile.