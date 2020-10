Ufficio anagrafe, sempre più utenti: tutti i numeri da contattare per i servizi

Cresce gradualmente il numero degli utenti dell’Anagrafe di Castelferretti dopo la riapertura di mercoledì 7 ottobre. Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre, sono stati 13 i cittadini che si sono rivolti all’ufficio di piazza della Libertà: cinque per la carta d’identità elettronica, tre per autentiche di firma, due per certificati e tre per la richiesta di informazioni. Nel primo giorno di apertura della settimana scorsa erano stati 7 (3 per informazioni, due per la carta di identità, due per le autentiche), mentre il pomeriggio successivo erano stati 6. Oggi il sindaco Stefania Signorini ha fatto il punto con il funzionario presente nella sede castelfrettese. Dalla scorsa settimana il presidio resta aperto ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17:30. All’ufficio di Castelferretti, all’interno del Castello, ci si può rivolgere per carte d’identità, certificazioni e autentiche, mentre per le pratiche dello stato civile per il momento ci si dovrà riferire ancora agli uffici di via Roma 2 a Falconara. E’ comunque necessario prendere appuntamento attraverso i numeri già attivi, specificando di volersi recare a Castelferretti.

Per le carte d’identità i numeri da chiamare sono 0719177627 e 0719177628.

Per la dichiarazione di Residenza (nuova residenza o cambio di abitazione) si può prenotare al numero 0719177620.

Per iscrizione alla popolazione temporanea la dichiarazione di residenza può essere presentata allo sportello su prenotazione telefonando al numero 0719177620.

Si può infine prenotare allo 0719177628 per presentare la dichiarazione di residenza per il certificato storico e per certificazioni varie come stati di famiglia, certificato di residenza, certificato multiplo.

Si partirà con l’apertura bisettimanale, prima di ripristinare l’apertura quotidiana, che richiede un periodo di formazione del personale assunto di recente per sostituire gli ultimi pensionamenti.