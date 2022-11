Acquistava anabolizzanti con ricette false, denunciato un culturista

FALCONARA - Gli acquisti che faceva spesso per prendere anabolizzanti hanno insospettito un farmacista che si è rivolto ai carabinieri. I militari della Tenenza, dopo una indagine, hanno scoperto che le ricette che il cliente usava erano state falsificate. Il furbetto, un frequentatore assiduo di palestre, 35 anni, del posto, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per uso di atto falso e ricettazione. L'uomo, dopo aver falsificato le ricette, si sarebbe recato in una farmacia del posto, acquistando anabolizzanti per uso personale. I militari, tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti a raccogliere indizi di reità a carico dell'uomo, con il successivo rinvenimento e sequestro dei farmaci.