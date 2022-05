La casa è un bazar di sostanze dopanti, nell’auto ha una pistola con 38 munizioni

CIVITANOVA MARCHE - In casa aveva 30 flaconi di sostanze dopanti, nell’auto una pistola scacciacani con 38 munizioni. L’uomo, è stato denunciato dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, che hanno effettuato la perquisizione domiciliare con l’unità cinofila.





In casa sono stati trovati e sequestrati anche 3 grammi di marijuana mentre i medicinali erano perlopiù costituiti da steroidi, anabolizzanti, ormoni, testosterone, stimolatori della crescita e sostanze protettive del fegato. Detenzione che, secondo i militari, era finalizzata all’alterazione di prestazioni agonistiche. In particolare, sono stati sequestrati 33 scatole, 3 flaconi, 2 fiale e 50 compresse.L’uomo è stato denunciato per ricettazione, utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.