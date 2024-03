Secondo quanto raccontato dalla donna, la relazione tra i due è stata caratterizzata da una costante prevaricazione da parte dell'uomo nei suoi confronti. In un episodio particolarmente intimidatorio, quando la donna aveva nelle settimane precedenti la decisione di porre fine alla relazione, l'uomo ha bloccato l'auto della sua ex e le ha impedito di allontanarsi , salendo poi a bordo del mezzo. Lei che avrebbe dovuto raggiungere degli amici, nonostante la paura, è riuscita a guidare fino a casa con l'uomo ancora a bordo.

Mesi di umiliazioni in pubblico. Stalker piomba in auto della ex e la blocca mentre lei va dagli amici