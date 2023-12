Agguato con l’ammoniaca all’amministratore di condomini: «Non vedevo più, pensavo fosse acido»

ANCONA - Alle 18.30 ha sentito suonare il campanello del suo ufficio e ha aperto come fa con tutti i clienti. Quello che si è presentato mercoledì però non era un cliente normale. Dopo aver chiesto di vedere dei documenti di un condominio ha tirato fuori dalla busta della spesa una bottiglia di ammoniaca già aperta e ha lanciato il liquido addosso all’amministratore di condomini Cristian Urbinati, 52 anni, geometra. Un agguato che non ha ancora un apparente motivo. «Non conosco quell’uomo - dice Urbinati - aveva sciarpa, cappello e guanti quando è entrato nel mio ufficio. Ho avuto solo il tempo di chiedergli il documento, lui mi ha dato un passaporto, poi mi ha lanciato il liquido addosso. Pensavo fosse acido, ho avuto paura che mi avesse sfigurato. Fortunatamente non lo era. Non so perché lo ha fatto». Il folle gesto è avvenuto in via Rubicone, a Torrette, dove il geometra ha lo studio. Dopo essere stato raggiunto dall’ammoniaca al volto Urbinati ha provato a difendersi. «Non vedevo bene - racconta - l'ho spinto via, è caduto a terra, c’è stata una colluttazione poi l'ho trascinato fuori dalla porta. È stato terribile, questa non può essere una professione in cui si rischia così tanto. La faccio da 25 anni e non mi era mai successo nulla».

L’aggressore ha lasciato un plico di documenti e il passaporto (ammesso che sia il suo) nell’ufficio del geometra che ha consegnato tutto ai carabinieri del Norm che stanno già indagando sul caso. Urbinati ha chiamato il 112 dopo l’agguato e una ambulanza della Croce Gialla lo ha portato in ospedale per le cure. Ieri mattina ha fatto una visita oculistica specialistica. «Ho 20 giorni di prognosi - dice il geometra - un occhio dovrà rimanere bendato. Con l'altro vedo ancora un po’ appannato. Ho una abrasione alle cornee che dovrebbe risolversi. Mi è andata bene. Ho sporto denuncia per lesioni e getto pericoloso di cose. Spero individuino il responsabile e che paghi per quanto ha fatto».