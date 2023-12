Scoppia la lite nell'agenzia immobiliare: il cliente lancia l'ammoniaca contro il dipendente

ANCONA - Prima litiga con il dipendente, poi gli lancia addosso una bottiglia di ammoniaca. E' successo ieri sera a Torrette. Il cliente, un 50enne, è entrato nell'agenzia immobiliare, dove è divampata una lite per futili motivi. Ad avere la peggio è stato il dipendente, 52enne, portato a Torrette dalla Croce Gialla in condizioni fortunatamente non gravi.

L'aggressore, secondo le prime informazioni, avrebbe lasciato sul posto il documento d'identità prima di essere cacciato dalla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.