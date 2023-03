COLPISCE A COLTELLATE LA SUA AMMINISTRATRICE DI SOSTEGNO

FILOTTRANO- Coltellate all'amministratrice di sostegno che lo aveva raggiunto in casa. La donna, 35 anni maceratese, è stata ricoverata all'ospedale di Torrette. L'aggressore, secondo le prime informazioni, è un uomo con problemi psichiatrici. E' stato fermato dai carabinieri in casa, luogo in cui si è verificato il tutto. La 35enne, ora ricoverata non in pericolo di vita, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto al taxi sanitario che proprio in quell'orario si stava recando in casa del paziente per accompagnarlo ad una visita. Sul posto i carabnieri e il 118.

IN AGGIORNAMENTO