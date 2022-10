Accusato di evasione fiscale e di aver sottratto 900mila euro alle casse condominiali: amministratore assolto

SENIGALLIA - Dopo l’assoluzione per appropriazione indebita arriva anche quella per evasione fiscale. Finisce un incubo per un amministratore di condomini senigalliese, Fabrizio Goffredi, 45 anni. La sua vita era stata stravolta dopo una indagine della guardia di finanza che lo aveva portato sul banco degli imputati, prima con l’accusa di appropriazione indebita di circa 900mila euro, denaro che l’accusa sosteneva avesse rubato dalle casse condominiali di palazzine e alcuni stabili che, nel 2014, gestiva a Jesi e a Senigallia, poi per evasione fiscale. La guardia di finanza infatti, dopo aver indagato per gli ammanchi, soldi destinati a coprire le spese di vari condomini che amministrava, aveva segnalato la sua posizione alla Agenzia delle Entrare a cui non risultavano pagate le tasse per l’importo di circa 300mila euro. I presunti guadagni derivanti dai 900mila euro. Il 45enne è dovuto tornare in tribunale, difeso dall’avvocato Corrado Canafoglia, e mercoledì è stato assolto dalla giudice Alessandra c Alessandroni “perché il fatto non sussiste”.

Nel frattempo ha dovuto cambiare lavoro buttandosi nel campo della ristorazione. L’assoluzione bis è stata accolta con gioia. «Per me finisce un incubo - ha commentato Goffredi - durato otto anni e frutto di maldicenze di alcuni che mi hanno ingiustamente accusato di essermi appropriato di somme di condomini. Accuse che si sono rilevate infondate. Darò mandato al mio avvocato per vedere se ci sono gli estremi per chiedere i danni alla pubblica amministrazione per quello che ho subito e che mi ha portato a processo senza fare alcuna attività di accertamento».