Un'ambulanza a pressione negativa, la Croce Rossa avvia una raccolta fondi

«L’acquisto di questo nuovo mezzo di soccorso, così importante per gestire questa fase critica, comporta un ingente investimento economico, che il Comitato CRI di Senigallia non riesce ad affrontare autonomamente». Parte la raccolta fondi

Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Senigallia vuole acquetare una nuova ambulanza dotaa di un sistema a “pressione negativa”, che permette il trattamento e lo spostamento dei pazienti verso gli ospedali e i pronto soccorso, nella massima sicurezza, sia per i pazienti che per gli operatori. Questa nuova tecnologia consente di creare nel vano sanitario una pressione inferiore rispetto a quella atmosferica dell’ambiente esterno. Inoltre, il sistema immette costantemente aria sanificata nel vano sanitario, che viene di nuovo trattata prima dell’espulsione all’esterno, generando un flusso di aria in costante avvicendamento con alto numero di ricambi (air in – air out). In caso di trasferimento di una persona con sospetta patologia infettiva, il processo di trattamento dell’aria riduce l’inquinamento batteriologico e minimizza il rischio di inalazione di agenti patogeni da parte del paziente e del personale a bordo.

«L’acquisto di questo nuovo mezzo di soccorso, così importante per gestire questa fase critica, comporta un ingente investimento economico, che il Comitato CRI di Senigallia non riesce ad affrontare autonomamente- scrive la stessa Croce Rossa in una nota- per questo ha inteso promuovere una raccolta fondi sul territorio, rivolgendosi a privati e aziende, per sostenere quest’iniziativa che avrà, per la comunità senigalliese e non solo, una forte ricaduta positiva nella quotidiana lotta contro la diffusione del Covid-19».

Come sostenere l'iniziativa

È possibile sostenere l’iniziativa tramite bonifico bancario sul C/C di Croce Rossa Senigallia:

Banco Marchigiano Credito Cooperativo

IBAN : IT94H0849121302000240180766

Causale: donazione liberale - “Un’ambulanza per la vita”

Oppure tramite paypal direttamente dal sito crisenigallia.it