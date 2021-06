Per la terza volta in 3 giorni si presenta ubriaco al porto, 30enne in ospedale

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che l'ha trasportato in ospedale per accertamenti.

Era già stato soccorso e trasportato in ospedale due volte, dopo essersi presentato completamente ubriaco al porto di Ancona. Lui, un somalo di 30 anni, anche oggi ha pensato bene di alzare il gomito e poi dirigersi verso la stazione marittima.

Sul posto è stato necessario l'intervento degli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno portato in ospedale per accertamenti