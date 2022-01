Non contribuisce alle spese di casa, vengono alle mani: uomo in ospedale

Lo ospita in casa ma lui non contribuisce alle spese domestiche. Scatta la lite intorno alle 15 in via Crivelli: danni all'appartamento e 35enne in ospedale. L’uomo, proprietario dell'abitazione, è stato portato a Torrette per i necessari accertamenti dovuti allo stato di agitazione.

Sul posto sono intervenute pattuglie dei carabinieri e della polizia, il 118, la Croce Gialla e i vigili del fuoco.