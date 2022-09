AMAZON: C'E' IL VIA LIBERA DEFINITIVO

Una giornata importante quella odierna per la città di Jesi ed il territorio. La Giunta comunale ha infatti approvato definitivamente la variante urbanistica in zona interporto, completando così l’iter amministrativo necessario per l’insediamento di Amazon.

Ora la palla passa ai due soggetti - lo sviluppatore Scannell e Interporto Marche - per la definizione degli accordi contrattuali volti alla realizzazione del polo logistico dell’e-commerce. «Grande soddisfazione - ha sottolineato in conferenza stampa il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - per avere portato a termine questo lavoro in appena tre mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione. E credo sia un vanto per la comunità tutta registrare come l’intera filiera istituzionale sia pienamente allineata per la concretizzazione di questo importante progetto. Mi piace sottolineare la grande sinergia che si è avuta con Interporto Marche a partire dal suo presidente Massimo Stronati. Significative anche le parole del presidente della Regione Francesco Acquaroli a sostegno di questo obiettivo. Registro la forte volontà dii Scannell di portare a termine questo percorso e sono molto fiducioso che i lavori possano presto iniziare».