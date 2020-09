Centro per l'Alzheimer, si apre il cantiere per la realizzazione della nuova struttura

Comincerà nel fine settimana l’allestimento del cantiere per la realizzazione del nuovo centro per l’Alzheimer. Nascerà, come noto, dalle ceneri dell’ex asilo Cepi demolito per criticità di vulnerabilità sismica e sarà la struttura deputata ad ospitare dai 15 ai 20 soggetti affetti da questa demenza degenerativa.

Di poco meno di un milione l’investimento previsto, 800 mila dei quali donati dal compianto vignettista ed umorista Cassio Morosetti. In nove mesi di tempo la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà completare l’opera: un edificio di 600 mq., distribuiti su un unico piano, con fondamenta in calcestruzzo, struttura in legno e soluzioni architettoniche appositamente studiate tenendo conto della tipologia degli ospiti. Proprio per tale finalità, l’Amministrazione comunale si è avvalsa di una particolare consulenza tecnico specialistica: quella di Tesis, centro di ricerca sui sistemi e sulle tecnologie per le strutture sanitarie sociali e della formazione del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. Tale centro - che ha anche elaborato per la Regione Toscana le “linee guida per la progettazione di strutture assistenziali destinate ai malati di Alzheimer” - ha validato il progetto proposto per la struttura di Jesi ritenendolo perfettamente aderente alle finalità previste. La struttura sarà poi girata all’Asp Ambito 9 per l’affidamento in gestione.

Una volta ultimato l’intervento, si metterà mano anche all’area verde circostante e alla manutenzione stradale delle due vie laterali.