Scappa dal centro per malati di Alzheimer, scattano le ricerche: ore di paura per l'anziano

ANCONA - Scappa dalla struttura diurna per malati di Alzheimer in pieno centro di Ancona, paura intorno all’ora di pranzo per un 81enne. L’allarme è stato dato quasi subito dal personale. L’uomo è stato trovato da una pattuglia dei carabinieri nei pressi di palazzo degli Anziani.

L’anziano è stato affidato alla Croce Gialla di Ancona, che lo ha accompagnato All’Inrca per i controlli del caso. Si trova in buone condizioni.