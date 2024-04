"Alto Impatto", posti di blocco nelle zone più sensibili. Scattano le espulsioni: 2 i giovani nei guai

FALCONARA - Si è svolto ieri un servizio "Alto Impatto" che ha interessato Falconara Marittima e zone limitrofe. L'operazione, coordinata dalla Polizia di Stato insieme all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Provinciale, ha l'obiettivo di controllare le zone ritenute più sensibili attraverso posti di controllo e servizi a piedi.

Durante il servizio, sono stati esaminati 63 veicoli, con l'elevazione di 5 sanzioni amministrative. Inoltre, sono state identificate 130 persone, tra cui 17 con precedenti penali. Due situazioni hanno attirato particolare attenzione: un cittadino nigeriano è stato destinatario di un provvedimento giudiziario, mentre un giovane tunisino, già noto alle autorità, è stato colpito da un decreto di espulsione del Prefetto e da un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Quest'ultimo, dopo un'attività amministrativa dell'Ufficio Immigrazione, è stato considerato non idoneo alla vita in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio a causa di motivi sanitari.