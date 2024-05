La carne era conservata in pessimo stato, blitz della polizia in un negozio del Piano: titolare nei guai

ANCONA - Proseguono senza sosta i controlli denominati "Alto Impatto" voluti dal Questore Capocasa in collaborazione con il Prefetto Ordine. Durante tre giorni consecutivi, le forze dell'ordine hanno operato nelle zone più vulnerabili di Ancona: il Piano, gli Archi e la Stazione. Tra i diversi esercizi commerciali controllati, un piccolo negozio alimentare etnico in Corso Carlo Alberto ha rivelato numerose irregolarità. Gli agenti della Squadra Amministrativa hanno chiamato l'A.S.L. che, intervenuta sul posto, ha sanzionato la titolare di origine nigeriana e sequestrato 60 confezioni di carne bovina, per un totale di 52 chili, in pessimo stato di conservazione. La carne era conservata in un frigorifero a temperatura non idonea, mettendo a rischio la salute dei consumatori. Le autorità continueranno i controlli per identificare ulteriori violazioni.

Le altre operazioni

Durante i controlli, 396 persone sono state identificate, con circa 265 individui aventi precedenti giudiziari. Sono stati controllati oltre 200 veicoli, con tre persone sanzionate per irregolarità nei documenti di circolazione. Un cittadino marocchino di 22 anni è stato denunciato per rifiuto di esibire i documenti. Due individui, un nigeriano di 22 anni e un tunisino di 35 anni, sono stati trovati in possesso di hashish e denunciati. In piazza d'Armi, un nigeriano di 30 anni è stato sorpreso con 5 involucri di sostanza stupefacente nascosti nelle scarpe e denunciato. Un altro nigeriano di 40 anni è stato denunciato per aver violato un ordine del Questore di lasciare la città. Infine, il Questore Capocasa ha emesso ordini di lasciare il territorio nazionale per una cittadina peruviana di 20 anni e un tunisino di 40 anni, entrambi irregolari sul territorio.