Droga, aggressioni e risse. Mano dura del questore: chiusi due bar ed un albergo

FALCONARA - Due bar nelle vicinanze di Piazza Mazzini ed un albergo in pieno centro sono stati chiusi, nelle scorse ore, su ordine del Questore di Ancona, Cesare Capocasa. I provvedimenti rientrano nell'operazione Alto Impatto, mirata a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei residenti. Le attività sospese, fanno sapere le forze dell'ordine, erano note per la frequentazione di persone pregiudicate e comportamenti molesti.

L'operazione Alto Impatto, coordinata dalla Polizia di Stato con la partecipazione dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha portato all'identificazione di 151 persone e al controllo di 89 veicoli. Tra le persone identificate, 47 avevano precedenti penali. Un individuo è stato sanzionato per possesso di stupefacenti. Due bar sono stati chiusi a seguito di numerosi episodi di violenza e disordini, tra cui un accoltellamento e atti di ubriachezza molesta durante eventi pubblici. In uno dei locali, il titolare aveva somministrato alcol a un cliente già in evidente stato di ebbrezza. L'albergo è stato chiuso per 15 giorni poiché era diventato un punto di spaccio e consumo di droghe. Inoltre, la struttura non registrava gli ospiti come previsto dalla normativa. Infine, dieci cittadini extracomunitari irregolari sono stati espulsi.