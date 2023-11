Locali non regolari, spaccio, abusivi. Oltre 70 poliziotti tra Piano e Archi: il bilancio dei controlli

ANCONA - Dalle prime ore di stamattina è in corso, una massiccia Operazione “Alto Impatto” della Polizia di Stato, disposta dal Questore di Ancona Cesare Capocasa e concordata con il Prefetto Darco Pellos, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria- Marche di Perugia, dell’Elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara e dei Cinofili Antidroga, della locale Sezione Polizia Stradale e Polizia Locale Ufficio Antidegrado Urbano, per un numero complessivo di oltre 70 uomini.

L'esito dell'attività

Durante il controllo di Corso Carlo Alberto, sotto i portici, all’altezza della Piazzetta dove insiste il supermercato COOP, gli agenti hanno notato 3 cassette di polistirolo contenente del pesce, di provenienza incerta, esposte alla vendita ma in condizioni igieniche non consentite. Il personale della Polizia Locale ha quindi redatto il verbale rinvenimento a carico di ignoti con richiesta ad Ancona Ambiente del relativo recupero e smaltimento.

A seguire, lo stesso personale della Polizia Locale dell’Ufficio Antidegrado, in Piazza d’Armi, dava ausilio ad altri colleghi, i quali avevano rintracciato tre cittadini extracomunitari all’interno di un’abitazione occupata abusivamente. Tutti loro sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di alloggio.

Grazie all’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, il personale della Polizia di Stato dell’Ufficio Immigrazione, Squadra Espulsioni ha rintracciato nelle prime ore del mattino un cittadino tunisino, quarantenne, gravato da numerosi precedenti e pregiudizi di polizia per resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale, violazione della legge sugli stupefacenti, furto in abitazione, furto aggravato, estorsione e dato esecuzione nei suoi confronti ad una espulsione mediante accompagnamento al CPR di Ponte Galeria (RM), emesso a carico dello stesso, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Un altro equipaggio del medesimo Ufficio ha provveduto a prelevare un marocchino classe 72’ gravato da numerosi procedenti di polizia contro le persone ed il patrimonio e a dare esecuzione ad un’espulsione giudiziaria, mediante accompagnamento in frontiera e successivo rimpatrio in Marocco, con personale di scorta specializzato della Questura di Ancona.

Sono stati effettuati degli accessi mirati presso alcuni esercizi commerciali e bar della zona interessata dal servizio di Polizia, con personale dedicato che ha verificato la regolarità delle suddette attività. In particolare, in un locale etnico in zona Stazione, sono state riscontrate diverse irregolarità, che determineranno le relative sanzioni. Un esercizio commerciale aveva 3 lavoratori irregolari, con carenze sotto il profilo contributivo. Non c'era il titolare, non c'era il preposto e non c'era la Scia, e non erano segnalato con cartelli di avviso l’impianto di video sorveglianza, e le condizioni igieniche erano pessime.

Inoltre, in un palazzo in Piazza Rosselli, sono stati individuati appartamenti destinati all’ospitalità di cittadini extracomunitari, sulla cui posizione si stanno effettuando controlli, al fine di verificarne la posizione sul territorio nazionale e l’adempimento degli obblighi di accoglienza prescritti dalla normativa in materia.

Nel corso del servizio, inoltre, con l’ausilio delle unità cinofile della Questura e delle pattuglie del reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, sono stati previsti controlli nelle zone dove abitualmente i giovani si intrattengono a consumare sostanze stupefacenti, il che consentiva di individuare 7 giovani, di età compresa tra i 17 ed i 24 anni, trovati in possesso di sostanza stupefacente destinata ad uso personale, con conseguente sequestro di circa 40,00 grammi di cannabinoidi e la segnalazione per ciascuno di loro.