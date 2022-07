La bolletta troppo alta è sospetta: in una casa allestisce il vivaio illegale e nell'altra c'è il bottino di droga

FERMO - Aveva adibito l'appartamento ad una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana: il salone della villetta era il luogo dove si essiccavano le piante mentre un’altra stanza serviva per l’incubazione dei germogli, coltivati all’interno di un piccolo vivaio. In un altro ambiente, infine, grazie alla presenza di lampade alogene, erano fatte maturare le piante già adulte. Questo è stato il panorama che si sono trovati davanti i finanzieri del Comando provinciale di Fermo.

Le ricerche, condotte anche con l'aiuto delle unità cinofile anti-droga, hanno permesso di sequestrare ad un 48enne di Altidona 27 piante di marijuana in fase di crescita, 14 piante in fase di essiccazione e 31 germogli di marijuana in stato embrionale, oltre all’intera strumentazione essenziale per la buona riuscita della produzione.

Ad insospettire il Nucleo Mobile erano stati i dati sul consumo di energia elettrica rispetto ad altre utenze. Incrociando i dati è stato possibile risalire al proprietario di casa nonché localizzare la fornitura elettrica. La sua posizione è apparsa subito sospetta per via del consumo eccessivo di corrente. Le operazioni delle Fiamme Gialle sono state poi estese ad un’altra casa vicina, anche questa di proprietà dell'uomo, dove è stata trovata e sequestrata marijuana, già pronta per l’uso, custodita dentro un grosso barattolo in plastica che si trovava sul ripiano della cucina. A conclusione dell’attività, sono stati sequestrati complessivamente 838 grammi di droga, presumibilmente pronta per la commercializzazione.

Dato l’ingente quantitativo il 48enne è stato denunciato a piede libero per spaccio. I finanzieri hanno anche ritirato a scopo precauzionale delle armi, regolarmente detenute (3 carabine e 1 pistola Browning, con relativo munizionamento).