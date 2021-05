Scivola sul sentiero e si rompe una caviglia: interviene il soccorso alpino

Un 70enne di Falconara questa mattina stava percorrendo insieme alla famiglia il sentiero 449 del Passo del Furlo quando verso mezzogiorno è caduto rovinosamente rompendosi una caviglia. Per soccorrerlo è servito l'intervento dei volontari delL'episodio descritto è stato raccontato dal Cnsas Marche sulla pagina Facebook del Corpo. «Complici anche le calzature non adeguate alla percorrenza di sentieri impervi - si legge nel post - l'uomo é scivolato rovinosamente procurandosi una seria frattura alla caviglia destra. La squadra del Soccorso Alpino di Pesaro e Urbino che, in questi giorni di massiccio afflusso è in guardia attiva permanente sul territorio, ha immediatamente raggiunto l’infortunato e ha provveduto alla sua immobilizzazione sulla speciale barella portantina concepita proprio per il trasporto in sicurezza in ambienti impervi».

La squadra del Soccorso Alpino di Pesaro e Urbino, dopo aver annullato il decollo dell’elicottero dei Vigili del fuoco che stava decollando da Bologna, in dieci minuti ha trasportato l'infortunato fino all’ambulanza che lo aspettava nel parcheggio. «Rinnoviamo l'invito - concludono - ad equipaggiarsi in modo idoneo alla percorrenza di sentieri impervi e spesso accidentati».