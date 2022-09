Alluvione, scuole ancora chiuse ma sarà garantita l’apertura dei seggi elettorali

SENIGALLIA- Considerata la situazione di emergenza che non permette ancora la circolazione in sicurezza, si specificano le seguenti chiusure:

Fino a sabato 24 settembre sono sospese le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e chiuse le strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private. Fino a domenica 25 settembre tutti gli impianti sportivi, i musei del territorio del Comune di Senigallia, la Biblioteca Antonelliana, l’Auditorium San Rocco, la Chiesa di Santa Maria Assunta - Cancelli e il Centro pomeridiano “Il Germoglio”. Si specifica che riaprono gli uffici postali delle sedi di Cesano, Cesanella, Saline e del centro, i centri diurni per disabili e il centro diurno Alzheimer. Sarà assicurata la regolare apertura dei seggi elettorali per domenica 25 settembre. Il Comune sta inoltre studiando misure straordinarie, che saranno comunicate tempestivamente, per assicurare il diritto al voto dei cittadini residenti nella Zona Rossa.