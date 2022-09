Bussano a casa, si spacciano per tecnici dei sopralluoghi ma sono sciacalli: rischio furti nelle zone dell'alluvione

SENIGALLIA - Rischio sciacalli nelle zone dell'alluvione. Il Comune invita a prestare attenzione alle persone che chiedono di entrare in casa per verificare i danni. Nessun ente, specifica il Comune stesso, ha dato incarico per svolgere questo tipo di sopralluoghi. L'invito, in caso, è pertanto quello di avvisare le forze dell'ordine.