Alluvione nelle Marche, il pm chiede il rinvio a giudizio per 22 indagati

Nell'inchiesta bis sull'alluvione che il 15 settembre 2022 causò 13 vittime nell'hinterland di Senigallia, il pm di L'Aquila Fabio Picuti ha chiesto il rinvio a giudizio per 22 persone tra funzionari e tecnici di Regione Marche, Provincia di Ancona, Consorzio di Bonifica Marche e Comune di Serra de' Conti.

Le accuse, a vario titolo, sono cooperazione in inondazione colposa, cooperazione in omicidio colposo plurimo e lesioni gravi. Quest'ultimo addebito è contestato a 18 dei 22 indagati. L'indagine riguarda presunte omissioni e negligenze negli interventi di manutenzione alvei. L'udienza preliminare è fissata per il 4 dicembre a L'Aquila.