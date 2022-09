Alluvione, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo e inondazione colposa

ANCONA - Si indaga per omicidio colposo e inondazione colposa per l’alluvione che ha colpito i comuni della provincia dorica. La Procura di Ancona ha aperto un primo fascicolo e disposto accertamenti. Al momento le ipotesi di reato sono a carico di ignoti.

Per i primi atti ha proceduto il pubblico ministero Paolo Gubinelli ma il fascicolo passerà poi all’aggiunto Valentina D’Agostino, sotto il coordinamento della procuratrice capo Monica Garulli. Un déjà-vu che riporta all’alluvione del 2014 che colpì Senigallia e per la quale è in corso un processo a L’Aquila. In una nota la Prefettura parla di 9 vittime accertate, una ancora in via di identificazione, e 4 dispersi (due sono minori). Il dato sarà aggiornato dopo le 15 di oggi.