Da Jesi uomini e mezzi in supporto al comune di Ostra

Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha partecipato questa sera ad Ostra all'incontro del presidente del consiglio Mario Draghi con i primi cittadini dei Comuni della provincia per fare il punto sui gravissimi danni dopo la bomba d'acqua della scorsa notte. Il sindaco di Jesi, nel rinnovare i sentimenti di cordoglio della città, ha dato la piena disponibilità a supportare i colleghi dei Comuni più colpiti con uomini e mezzi. E già domani mattina partiranno alla volta proprio di Ostra due squadre: una con un'idrovora per svuotare garage e cantine da acqua, detriti e fango, l'altra con una autogru per la raccolta dei materiali danneggiati irrimediabilmente.