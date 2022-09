Torna a piovere nei luoghi dell'alluvione, a Senigallia è di nuovo paura: «Chiudete i negozi, riparatevi ai piani alti»

SENIGALLIA - In una nota su Facebook il Comune di Senigallia indica di non uscire di casa e salire ai piani alti.

"in considerazione delle condizioni attuali e delle precipitazioni previste per oggi, le strade potrebbero diventare estremamente pericolose". L'invito è quello di non percorrere le strade se non in caso di estrema necessità e di attenersi a precise istruzioni: «Chiunque stia pulendo i locali al piano terra, appena inizia a povere deve recarsi immediatamente ai piani alti o allontanarsi. Chi, nelle zone alluvionate. ancora si trova nelle case che non hanno un piano alto deve recarsi immediatamente al seminario di via Cellini». Numeri di emergenza sempre attivi:

0716629245

0716629236

0716629274

112

0716629288

Jesi chiude i sottopassi

La Nota del comune di Jesi: «In considerazione della nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale per la giornata odierna e nell'impossibilità di valutare l'intensità delle eventuali precipitazioni, l'Amministrazione comunale rinnova l'invito alla prudenza, specialmente per chi è alla guida di veicoli. L'annuncio di venti anche di forte intensità suggerisce inoltre di raccomandare di non stazionare né in auto né a piedi sotto alberi o cornicioni. A scopo preventivo, qualora le condizioni lo richiedessero, l'Amministrazione comunale procederà a chiudere anticipatamente sottopassi e strade che attraversano o costeggiano fossati. Si confida in una responsabile attenzione, per la propria e l'altrui sicurezza».