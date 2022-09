Forza il posto di blocco nella zona alluvionata, investe il volontario e scappa

SENIGALLIA - Non permette all’automobilista di passare nella zona alluvionata in cui si stanno rimuovendo i detriti dell'alluvione. Forza il blocco, lo investe e fugge via. Paura in pieno centro per un volontario della Protezione civile della VAB Toscana. Le sue condizioni non sono gravi ed è stato portato in ospedale con un codice verde.

Per lui il supporto della Protezione Civile Nazionale con un post Facebook: «Chi opera per il bene comune deve essere un esempio e non un bersaglio. Esprimiamo massima solidarietà al volontario di protezione civile della VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi Toscana), investito intenzionalmente da un automobilista. E a tutti gli operatori impegnati in questi giorni nell’assistenza alla popolazione colpita dal maltempo va la nostra infinita riconoscenza e stima».