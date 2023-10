Legambiente, dal 2010 il 67% degli eventi estremi ha visto protagonista l'acqua: Ancona tra le città più colpite

Dalla siccità alle alluvioni, dalle grandinate agli allagamenti, anche in Italia l’acqua è sempre più al centro della crisi climatica. Dal 2010 al 31 agosto 2023 nella Penisola su 1.855 eventi meteorologici estremi, ben il 67% ha visto per protagonista la risorsa idrica con 667 allagamenti, 163 esondazioni fluviali, 133 danni alle infrastrutture da piogge intense, 120 danni da grandinate, 85 frane da piogge intense, 83 danni da siccità prolungata. Tra le regioni più colpite: Sicilia e Lombardia con 146 eventi ed Emilia-Romagna con 120. Tra le città spiccano Roma, con 65 eventi, Milano 32, Agrigento 24, Bari 24, Genova 20, Palermo 17, Napoli 17, Ancona 14, Bologna 11, Modena 10, Torino 10. A scattare la fotografia è Legambiente che in occasione del V Forum Acqua dal titolo 'La transizione ecologica dell’acqua', organizzato oggi a Roma, fa il punto sulla risorsa idrica.

Il Forum Acqua, realizzato in collaborazione con Utilitalia, il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Lazio, partner principale Assocarta, partner A2A e trasmesso in diretta streaming sui social dell’associazione e La Nuova Ecologia, vede confrontarsi esperti del settore e rappresentanti del mondo politico e istituzionale.

"Quello che serve al Paese è una strategia integrata per la transizione ecologica della risorsa idrica che metta al centro conoscenza, qualità e integrazione, rendendo sempre più sostenibile l’impronta idrica del nostro Paese sulla Terra e per assicurare un corretto adattamento alla crisi climatica. Solo così l’Italia potrà superare quei ritardi che ha accumulato in questo settore anche a causa di un approccio sbagliato della gestione della risorsa idrica, che considera i diversi usi separati l’uno dall’altro, invece che farli dialogare tra di loro, e che ha puntato solo sulla quantità senza considerare la qualità della risorsa": questo l'appello che Legambiente rivolge oggi ai commissari straordinari che per i vari settori di competenza si occupano del tema: Nicola Dell'Acqua, Commissario Straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Fabio Fatuzzo, Commissario Straordinario Unico per la depurazione, Francesco Paolo Figliulo, Commissario alla ricostruzione post alluvione e Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia.

“Quanto sta accadendo in Italia ma anche nel resto del mondo - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - in termini di crisi climatica ci deve far riflettere. Occorre cambiare approccio di gestione dell’acqua passando da una gestione lineare a una circolare e ad un approccio sempre più integrato che, oltre alla maggiore efficienza delle infrastrutture idriche e della gestione degli usi idropotabili, intervenga sui diversi utilizzi della risorsa e sulla razionalizzazione dell’intero ciclo di vita dell’acqua, anche nella sua impronta ‘invisibile’.?È questa la vera sfida su cui il nostro Paese deve lavorare, per questo oggi abbiamo lanciato questo appello ai quattro commissari che si trovano a fare i conti con il tema acqua nelle sue diverse declinazioni”.