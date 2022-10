Alluvione, un mese dopo. Emerge il primo errore umano: le vasche di contenimento

ANCONA - Alluvione, un mese dopo. Perché i fiumi non hanno retto la portata, perché si contano ora 12 morti e una persona ancora dispersa? A fare un punto sulla tragedia che ha colpito le province di Ancona e Pesaro-Urbino sarà la trasmissione Rai “Mi manda Rai 3”, condotta da Federico Ruffo, che ha fatto un approfondimento dove emerge già il primo errore umano. Delle vasche di contenimento previste per far fronte ad eventi atmosferici dannosi solo mezza ha visto la luce. È quella di Bettolelle. Domani il servizio completo, realizzato dall’inviato Alessio Aversa, alle 9 su Rai 3.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.