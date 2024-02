Alluvione, ci sono altri 23 indagati. Filone bis per la morte del piccolo Mattia e delle altre 12 vittime

ANCONA - Dopo i 14 indagati che a novembre scorso avevano ricevuto l’avviso a comparire ci sono altre 23 persone sotto accusa per l’alluvione delle Marche, quella del 15 settembre 2022 che colpì duramente anche l’entroterra della provincia dorica e Senigallia, contando 13 vittime. Un filone bis, sempre della Procura dell’Aquila, chiamata ad occuparsene perché tra i danneggiati c’è stato anche un magistrato del tribunale di Ancona. I reati contestati sono cooperazione per inondazione colposa, cooperazione in omicidio colposo plurimo e lesioni. Omissioni, negligenze o violazioni di norme negli interventi di manutenzione e gestione degli alvei dei fiumi, in particolare mancata rimozione di piante e alberi, e nella realizzazione di alcuni ponti, avrebbero favorito le esondazioni dei fiumi Misa e Nevola o comunque generato condizioni di criticità idraulica.

È quanto viene contestato ai nuovi indagati nella chiusura indagini che è stata notificata in queste ore ai diretti interessati. Dopo l'inchiesta aperta a carico di 14 persone, tra cui anche sindaci, per presunti ritardi negli allarmi alla popolazione, un filone ancora aperto, la procura abruzzese ha invece chiuso il filone bis dei 23 che riguarda alcuni funzionari della Regione (dei servizi Infrastrutture, Tutela gestione e assetto del territorio, Genio civile), della Provincia di Ancona (Area acque, Tutela ambiente), funzionari e tecnici del Consorzio di bonifica delle Marche e di Bonifica Marche service, tre responsabili, in periodi diversi, dell'ufficio tecnico per i lavori pubblici del Comune di Serra de’ Conti.

Due le ipotesi di disastro colposo contestate. La prima relativa all'esondazione che colpì l'hinterland senigalliese (Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra dè Conti, Trecastelli) «per un'estensione di oltre 2.500 ettari, interessando 500 aziende, 2.500 abitazioni private, minacciando l'incolumità di oltre 8mila persone di cui 5.500 residenti nella zone alluvionate e 2.500 impiegati nelle aziende interessate». In questo caso l'accusa, a vario titolo, riguarda la mancata progettazione e realizzazione di interventi per gestire i corsi d'acqua al fine di mitigare il rischio idrogeologico ma anche la manutenzione dei fiumi dagli alvei e ponti fino a briglie e accumuli.

Connesso a questo primo addebito e contestato sempre a 19 degli indagati, è il secondo: la cooperazione in omicidio colposo plurimo riguardante le vittime tra le quali il piccolo Mattia Luconi, di soli 8 anni, ma anche le lesioni colpose gravi causate alla mamma Maria Silvia Mereu, che era insieme al figlio nell'auto trascinata via dalla furia del Nevola, e che miracolosamente però si salvo. Una particolare accusa riguarda la manutenzione del Ponte Cone a Serra de’ Conti, un centro a monte delle aree più colpite di Barbara e Castelleone di Suasa, per la quale non sarebbe stata rimossa l'ostruzione costituita dalla soletta del vecchio ponte, così non garantendo l'officiosità idraulica del manufatto. Nel terzo capitolo dell'accusa, che chiama in causa cinque persone tra cui un funzionario regionale del servizio tutela del territorio e altri del Consorzio di bonifica, si fa riferimento all'esondazione del Misa che bersagliò quella sera il centro di Senigallia, in particolare il Ponte 2 giugno e la zona portuale: nel mirino degli inquirenti le modalità di realizzazione del ponte per presunta violazione del capitolo 5 del decreto del ministero delle Infrastrutture relativo alle prescrizioni per la costruzione. Tutti addebiti per i quali gli indagati rischiano ora una richiesta di rinvio a giudizio, ma potranno depositare memorie e chiedere di essere sentiti per difendersi, spiegare le loro ragioni e sollecitare invece l'archiviazione. Tre i nuovi 23 indagati due sono anche nel filone 1 di cui si era avuta già notizia a novembre.