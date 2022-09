Alluvione, i geologi sicuri: «Con il cambiamento climatico ancora più eventi del genere»

ANCONA - «Anziché sottolineare l'eccezionalità di eventi che, invece, il cambiamento climatico renderà sempre più frequenti, facciamo il punto su dove e come è più urgente intervenire. Basta con l'alibi degli eventi eccezionali». E' il commento del presidente dell'ordine dei Geologi delle Marche Piero Farabollini al Rapporto di evento preliminare sugli eventi del 15, 16 e 17 settembre pubblicato sul sito della Regione.

«Abbiamo parlato molto delle mancate opere per mettere in sicurezza il Misa a Senigallia o di altri fiumi coinvolti nel nubifragio- continua Farabollini- ma molto si dovrebbe dire anche dello spopolamento delle aree interne, che porta con sé abbandono del territorio, mancata cura delle foreste e fiumi che, in caso di piena, trascinano a valle di tutto. In questo senso la burocrazia è un ostacolo spesso insormontabile, anche per gli amministratori più accorti: prova ne sia quel che sta accadendo a Fermo dove per ripulire l'alveo del fiume Ete Vivo serve il parere della Soprintendenza archeologica». Per l'ex commissario alla Ricostruzione del Centro Italia «la prevenzione è l'unica strada che possiamo percorrere, per evitare che in futuro avvengano tragedie di queste dimensioni».