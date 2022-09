Alluvione, trovata la borsa di Brunella Chiù, l’ultima dispersa

CORINALDO - Era sulla sponda del fiume, in zona Burello, parzialmente coperta dal fango. Così, oggi pomeriggio, attorno alle 14.30, i carabinieri di Senigallia, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo e ai cinofili, hanno trovato la borsa di Brunella Chiù, la donna di 56 anni, di Barbara, che manca ancora all’appello. Brunella è dispersa da 15 giorni. La sua borsa, con dentro tutto i suoi documenti, il portafoglio, i soldi, era a circa 200 metri dal punto in cui nei giorni scorsi era stata ritrovata l’auto della donna. Non c’era il suo cellulare. La borsa sarà consegnata al figlio Simone, l’unico sopravvissuto della famiglia. Le ricerche proseguiranno nella zona nella speranza di trovare anche la donna.