Il sindaco chiude il paese: «Non venite se non fate parte dei soccorsi, non è un’attrazione turistica»

BARBARA - Il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini, chiude il paese a chi non fa parte dei soccorsi. «Faccio presente che il tratto di strada che va dal bivio per Castelleone di Suasa (curva di Cece) fino alla zona alluvionata, come il tratto di strada dal bivio di Corinaldo direzione Molino Mariani è interdetto al traffico di auto, moto e bici. Ricordo che la zona non è né un museo o una attuazione turistica, quindi se non coinvolti con i soccorsi e aiuto alle persone, siete pregati , anzi siete obbligati a non frequentare la zona , così da lasciare spazio a chi opera nei soccorsi. Oltrettutto anche per non incorrere in problemi che possono causare rischi alla vs. incolumità. Confidiamo sul vs. Buon senso e collaborazione».