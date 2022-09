L’Ancona e i suoi tifosi nelle zone alluvionate: arrivano i complimenti di Ghirelli

ANCONA- L’Ancona – analogamente ai suoi tifosi – è scesa in modo fisico nelle zone alluvionate della provincia per aiutare a spalare fango. Lo ha fatto con i dirigenti e con i tecnici del settore giovanile che, armati di pale, hanno offerto il loro sostegno. Dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli sono arrivati elogi pubblici attraverso la propria pagina Facebook:

«Nelle Marche, i ragazzi e i dirigenti dell’Ancona calcio sono stati grandiosi. Si sono rimboccati le maniche e sono andati ad aiutare i fratelli e le sorelle delle zone colpite. Emozionante vedere le fotografie perché ti consegna il bello del calcio, dare una mano a chi soffre e lenire le altrui sofferenze».

La risposta, sotto al post, sponda Ancona è arrivata dall’amministratrice delegata Roberta Nocelli: «Presidente Francesco Ghirelli c'è molto da fare e cercheremo di tornare ancora ad aiutare nei prossimi giorni. I Marchigiani sono un popolo forte e mai arrendevole, ma adesso c'è veramente bisogno dell'aiuto di tutti. Sono tante le iniziative di solidarietà io ci tengo a raccontare quella dei nostri tifosi della Curva Nord che ancora una volta dopo il 2014, si rendono protagonisti portando il loro aiuto direttamente nei luoghi dell'alluvione, raccogliendo beni e materiale utile, ma soprattutto hanno lanciato una raccolta fondi. Il calcio che fa bene al paese è anche questo».

Il cuore della Nord contro l’alluvione

Gli ultras biancorossi, dopo aver effettuato una raccolta di beni di prima necessità e di materiale per la pulizia che ha coinvolto tutta la tifoseria, si stanno recando in questi giorni nelle zone alluvionate per prestare materialmente aiuto – in particolare nella frazione di Borgo Bicchia - e lo stesso faranno anche oggi partendo dal parcheggio dell’ospedale di Torrette di prima mattina muniti di pala, guanti e scarponi.

Attraverso una nota pubblicata sui social, Curva Nord Ancona ha ringraziato “tutte le realtà ultras e non che in queste ore ci hanno contattato per dare la loro vicinanza e contributo. Per chiunque voglia partecipare, stiamo organizzando una raccolta fondi per dare un sostegno concreto alle popolazioni alluvionate (Iban IT92X0760105138272869472876 con causale - Alluvione Marche). Inoltre, in occasione di Ancona-Gubbio, faremo in tutto lo stadio una colletta. La gente come noi non molla mai”.