Allunga il passo alla vista delle divise. Fermato e perquisito, consegna il fumo alla polizia: denunciato 40enne

ANCONA - Stava camminando lungo corso Stamira quando, nella serata di ieri 13 novembre, un 40enne di origini italiane si è imbattuto in una pattuglia della polizia. Immediatamente ha provato ad allungare il passo, comportamento che ha insospettito gli agenti fino ad indurli a fermare l’uomo. Dall’identificazione è emerso che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per reati in tema di stupefacenti, così i poliziotti hanno provveduto a compiere una prima perquisizione sul posto. Il 40enne ha così consegnato agli agenti un piccolo quantitativo di hashish del peso di 1,74 grammi. Ma avendo dato la perquisizione un primo riscontro positivo, gli agenti hanno predisposto un controllo più approfondito nell’abitazione dell’uomo dove sono saltati fuori altri 29,55 grammi della stessa sostanza, già suddivisi in involucri pronti allo spaccio, un bilancino di precisione e un coltellino con residui di fumo molto probabilmente utilizzato per il taglio delle dosi. Tutto materiale che è stato sottoposto a sequestro e il 40enne è stato accompagnato in questura per il fotosegnalamento. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.