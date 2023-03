Vivono all'estero e "prestano" l'alloggio popolare a due abusivi: blitz a sorpresa dei finanzieri

SENIGALLIA- Alloggi popolari gestiti dall’Erap occupati abusivamente, quattro cittadini extracomunitari denunciati in concorso per truffa aggravata dalla Guardia di Finanza. Grazie ad alcune segnalazioni, la Tenenza di Senigallia ha effettuato dei controlli a sorpresa su un condominio per verificare simultaneamente la posizione degli occupanti delle 44 unità immobiliari destinate ad alloggi popolari e rilevare l’effettiva presenza degli aventi diritto, nonché accertare la posizione di percettori di reddito di cittadinanza.

Dagli approfondimenti eseguiti dai finanzieri, è stato accertato che, all’insaputa dell’Ente, due appartamenti erano stati occupati abusivamente da persone non aventi diritto, danneggiando così nuclei familiari più bisognosi e con più requisiti in graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari. Per l’occupazione abusiva, i militari della tenenza di Senigallia hanno denunciato quattro cittadini extracomunitari, due sono gli effettivi concessionari degli appartamenti dell’Erap i quali, nonostante si fossero trasferiti e lavorassero all’estero ormai da tempo, hanno mantenuto la concessione consentendo l’illecito uso del proprio appartamento ad altri due connazionali.