Allevamento di cani maltrattati, chiesto il processo per 9. Malattie e animali sovrannumero

TRECASTELLI - È stato uno dei più gravi disastri sanitari veterinari nelle Marche. Un allevamento di cani dove erano ospitati oltre 800 animali nonostante ne potessero essere contenuti appena una 60ina. Diversi esemplari erano chiusi in trasportini, altri in piccole stanze in condizioni igieniche precarie. Una situazione di degrado che avrebbe causato gravi sofferenze agli animali, secondo i carabinieri forestali che a gennaio 2021 sequestrato la struttura su delega della Procura di Ancona. Un contributo importante lo porto l'associazione animalista di Osimo Amici Animali.

Nel mirino le attività degli allevatori e quelle degli organi di controllo che, è questa l'ipotesi accusatoria, dal 2018 al 2021 non avrebbero adottato tempestivi provvedimenti contribuendo al perpetuarsi e all'aggravarsi delle condizioni sanitarie dell'allevamento. È stato chiesto il processo per 9 degli iniziali 15 indagati dell’allevamento che ospitava cani di razza di piccola taglia, molti avevano contratto la brucellosi, una malattia infettiva trasmissibile anche all’uomo.

Ieri l’udienza preliminare davanti al gup Alberto Pallucchini per due allevatori, tre proprietari dell'allevamento, una veterinaria e tre figure, tra dirigenti e direttori, dell'ex Asur (l'ex area vasta 2) del servizio veterinario pubblico. Rischiano il rinvio a giudizio. Le accuse sono, a vario titolo, di disastro colposo, abbandono di animali, corruzione, esercizio abusivo della professione di veterinario, false attestazioni, falso ideologico, omissioni di atti d'ufficio, traffico illecito di animali, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, sostituzione di persona e falsa attestazione sanitaria. Alcuni cuccioli sarebbero stati importati dall'est Europa, sotto la 12esima settimana di età. Contestato anche un episodio corruttivo, un cagnolino pregiato regalato ad un vertice Asur. Ieri dieci associazioni animaliste hanno chiesto di costituirsi parte civile. Quattro dei 9 indagati hanno preannunciato la volontà di ricorrere ai riti alternativi. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 16 aprile.