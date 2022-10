Nuovi temporali in arrivo: la protezione civile dirama un'altra allerta meteo

La Protezione Civile Regionale, in data 9 ottobre ha emesso un avviso di allertamento per criticità idrogeologica, idraulica e temporali valido dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del 10 ottobre 2022. Il transito di una debole saccatura in quota favorirà per la giornata di lunedì fenomeni di instabilità. Poi flussi nord-occidentali determineranno un graduale miglioramento con transito di nuvolosità. Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato dalla tarda mattinata da rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità. Fenomeni in esaurimento in serata.