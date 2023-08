Allerta arancione a Senigallia, firmata l'ordinanza: dalle 12 scattano le chiusure e stop agli eventi

SENIGALLIA - Si è appena conclusa la riunione on line del Centro Coordinamento Soccorsi presieduto dal Prefetto Darco Pellos ed alla presenza di tutti i sindaci della Provincia di Ancona, durante il quale si sono analizzate le criticità collegate all’allerta Arancione per rischio temporali diramata questa mattina per tutta la Regione Marche.

All’esito della riunione il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, ha predisposto l’apertura del COC per domani dalle ore 12.00 ed ha firmato l’ordinanza contingibile ed urgente con la quale ha disposto, sempre dalle ore 12.00 di domani, la chiusura dei centri diurni disabili, del centro diurno alzheimer, delle attività delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni e dei centri estivi pubblici e privati, del centro pomeridiano “Germoglio” e degli impianti sportivi che svolgono attività all’aperto. Il sindaco ha disposto inoltre, l’annullamento di tutti gli eventi all’aperto e di tutte le attività ad essi connesse.

La Sala Operativa Comunale sarà aperta già da questa sera e monitorerà l’evolversi della situazione fino al termine dell’allertamento. I cittadini potranno avere tutte le informazioni restando aggiornati sui canali ufficiali del Comune di Senigallia e prestare la massima attenzione e prudenza nel caso si verifichino eventi particolarmente violenti.