Prorogata l'allerta meteo: forti temporali previsti anche per venerdì 30 settembre. La mappa

SENIGALLIA - La Protezione Civile Regionale, in data 29 settembre, ha prorogato il bollettino di allertamento per criticità idrogeologica, idraulica e temporali con validità per tutta la giornata di venerdì 30 settembre.

La presenza di flussi occidentali in quota favorirà il transito di alcune strutture nuvolose da ovest sulle Marche anche nella giornata di venerdì; a seguire, previsto un graduale miglioramento del tempo. Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato da cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con locali addensamenti cumuliformi più consistenti. Le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità