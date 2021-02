Allerta meteo, neve e freddo in arrivo: chiuse tutte le scuole ad Ancona

Per evitare disagi e difficoltà (soprattutto per gli studenti provenienti dalle frazioni o dall'entroterra) le sedi scolastiche domani resteranno chiuse

ANCONA - Scuole di ogni ordine e grado, compresi nidi e università, resteranno chiuse domani per via dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile dalle 18.00 di oggi alle 24.00 di domani e che prevede già da stasera nevicate, in particolare nelle zone collinari. Proprio per evitare disagi e difficoltà (soprattutto per gli studenti provenienti dalle frazioni o dall'entroterra) le sedi scolastiche domani resteranno chiuse. La decisione è stata assunta questa mattina dal sindaco Valeria Mancinelli a seguito di incontri svoltisi con la Prefettura e la Protezione Civile e diverse istituzioni interessate.

Intanto il Comune ha pronto il piano di intervento che prevede già da questa sera l'avvio della salatura delle strade che potrebbero essere più soggette a gelo. Attivo anche il piano in caso di neve: le previsioni indicano infatti per le prossime ore l’arrivo di freddo e precipitazioni nevose. Saranno prioritariamente garantiti l’accesso agli ospedali e i collegamenti con la grande viabilità. Il piano neve – operativo dal 15 novembre al 15 aprile – suddivide il territorio comunale in 14 zone con 12 ditte convenzionate con l’Amministrazione comunale oltre a due squadre del magazzino comunale disponibili per il pronte intervento.