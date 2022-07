Allarme incendi: in spiaggia arriva il presidio dei vigili del fuoco

Il Comune di Ancona, data l’emergenza climatica soprattutto durante la stagione estiva, ha messo a punto un insieme di attività di prevenzione in caso di incendio, in particolare nella zona di Portonovo e Mezzavalle.

Le informazioni utili, consigli, comportamenti da adottare e per evitare gli incendi. Si legge nella nota: «in caso di incendio – recarsi o restare in spiaggia, non scappare con auto o moto per lasciare libere le strade per i soccorsi, aiutare se possibile disabili o persone in difficoltà e raggiungere i punti di attesa che sono il Molo, La Capannina e Mezzavalle. Le informazioni sono contenute in un volantino informativo (scaricabile anche dal sito del Comune di Ancona, in lingua italiana e inglese al link che sarà affisso in tutta la baia e in particolare negli stabilimenti balneari. Inoltre, attraverso un Qr code è possibile consultare il piano antincendio boschivo del Parco del Conero».

A Portonovo, da sabato 23 e domenica 24 luglio parte il presidio dei Vigili del Fuoco come prevenzione incendi dalle ore 10 alle 18 per un totale di 15 giornate, tutti i weekend ed anche Ferragosto, fino al weekend del 3 e 4 settembre. Infine nelle serate di oggi e domani si procederà alla stesura dell'asfalto speciale bianco anti polvere nella zona del Lago grande e parcheggi disabili.