Valigetta sotto il palazzo dell’Enel, scatta l’allarme bomba al Piano

ANCONA - Una valigetta, abbandonata sotto il portico del palazzo dell’Enel ha fatto scattare un allarme bomba al Piano. Siamo in via Giordano Bruno quando poco prima delle 14 un passante ha notato la valigetta. Una dimenticanza? Per sicurezza ha chiamato il 112 che ha allertato i carabinieri. Il gruppo artificieri è andato sul posto mentre la polizia locale ha chiuso un pezzo di via, tutta attorno al palazzo dell’Enel. Tramite un ribottino la valigetta è stata controllata. Nessun esplosivo. C’erano sono effetti personali di chi l’ha dimenticata. Già la cosa non aveva preoccupato troppo i militari tanto che non sono stati chiamati nemmeno i vigili del fuoco a supporto. Alle 15.30 la situazione di allarme era già rientrata e la strada è stata riaperta al traffico.