Conduttura ko, strada allagata in centro: difficoltà per la fornitura d'acqua nel quartiere Adriatico

ANCONA - Conduttura rotta in via Rismondo, strada allagata. Mattinata difficile in zona anche per le difficoltà di erogazione nel quartiere Adriatico. Disagi con la fornitura di acqua nelle zone di via Panoramica, via Montegrappa e Viale della Vittoria. Viva Servizi è già al lavoro. Punti di rifornimento idrico provvisorio davanti al Dorico e in via Maratta.

Il Comune ha attivato un numero di pronto intervento per le difficoltà legate alla mancanza d'acqua o all'impossibilità di raggungere i luoghi di rifornimento: 0712223008.